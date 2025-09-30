Ціни на золото та срібло б'ють історичні рекорди

У 2025 році золото в злитках вже подорожчало на 45%

Ціни на золото 29 вересня вперше перевищили позначку в $3800 за унцію, встановивши новий історичний максимум $3831,19. Сплеск спричинений поєднанням факторів, зокрема очікуваннями зниження процентних ставок у США, побоюваннями щодо можливого припинення роботи уряду США та ескалацією геополітичної напруженості. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Причини зростання цін:

Попит на безпечний актив. Побоювання щодо можливого припинення роботи уряду США (так званого «шатдауну») підживили значний попит на золото як на безпечний актив. Президент Дональд Трамп має зустрітися з лідерами Конгресу для переговорів щодо продовження фінансування уряду до кінця терміну у середу.

Індекс долара США (DXY) знизився на 0,3%, роблячи злитки, ціна яких номінована в доларах, менш дорогими та привабливішими для іноземних покупців.

Геополітична напруженість. Наростаюча напруженість, зокрема новини про те, що російські війська взяли під контроль село Шандриголове у Донецькій області України, додатково підсилила привабливість золота як надійного активу.

«Попит на безпечний актив, зосереджений на потенційному припиненні роботи уряду США, є одним із рушійних факторів зростання золота», – сказав Девід Мегер, директор з торгівлі металами в High Ridge Futures.

Раллі не обмежилося лише золотом. Інші дорогоцінні метали також продемонстрували значне зростання. Спотове срібло піднялося на 1,7% до $46,78 за унцію, досягнувши максимуму більш ніж за 14 років. Платина додала 1,7% до $1594,90, що є максимумом за 12 років. Паладій став винятком, впавши на 0,4% до $1265,25.

Загалом золото зросло на 45% з початку року, підкреслюючи його роль як ключової інвестиції в періоди економічної невизначеності.

