FT: Нафтові гіганти США не поспішають інвестувати у Венесуелу, попри заяви Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
FT: Нафтові гіганти США не поспішають інвестувати у Венесуелу, попри заяви Трампа
Трамп на зустрічі з представниками нафтових компаній у Бідому домі
фото: AP

Інвестори не хочуть вкладати гроші у Венесуелу, в регіон, де ситуація може кардинально змінитися через один емоційний допис Трампа в соцмережах

Попри оптимістичні заклики Дональда Трампа щодо масштабних фінансових вливань у нафтовий сектор Венесуели, реальний бізнес сприймає цю ідею насторожено. Як повідомляє Financial Times, ключові гравці ринку вказують на серйозні ризики та відсутність гарантій для капіталу, передає «Главком».

Зокрема, очільник енергетичного гіганта ExxonMobil Даррен Вудс під час наради у Білому домі прямо заявив президенту, що за нинішніх правових та комерційних умов Венесуела є непридатною для інвестицій. Він наголосив на необхідності докорінних змін у законодавстві країни, нагадавши про гіркий досвід своєї компанії: з 1940-х років активи ExxonMobil у Венесуелі конфісковували вже двічі.

Водночас деякі інші корпорації демонструють більшу гнучкість, але висувають свої умови:

  • Chevron допускає зростання видобутку на 50% протягом двох років на базі чинних потужностей;
  • Shell розглядає можливість мільярдних інвестицій, проте лише за умови повного скасування санкцій з боку США;
  • Repsol та Eni також висловили теоретичну готовність до розширення діяльності.

Попри ці публічні заяви, у кулуарах настрій інвесторів значно похмуріший. Представники приватного капіталу зізнаються, що їх лякає непередбачуваність зовнішньої політики Вашингтона. Інвестори побоюються вкладати кошти в регіон, де ситуація може кардинально змінитися через один емоційний допис президента в соцмережах, що провокує нестабільність на ринках.

Нагадаємо,у п’ятницю, 9 січня 2026 року, Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із топменеджментом найбільших енергетичних корпорацій світу. Головною темою стало повернення американського капіталу до Венесуели, країни з найбільшими запасами нафти, чия галузь роками перебувала у занепаді. Президент США наголосив, що нафта є ключовим пріоритетом його стратегії в регіоні після захоплення Мадуро американськими військами 3 січня. 

Дональд Трамп заявив, що американські компанії отримають унікальну можливість відновити «гниючу» енергетичну систему Венесуели. Президент США планує залучити $100 млрд приватних інвестицій для розширення видобутку до небачених раніше масштабів.

До слова, Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели.

