Reuters: Міністр фінансів США Бессент заявив про перегляд санкційної політики

США готують пом'якшення санкцій проти Венесуели

Адміністрація США розглядає можливість оперативного зняття частини обмежень з нафтового та фінансового секторів Венесуели. Як повідомляє Reuters, міністр фінансів Скотт Бессент анонсував перегляд санкційної політики вже на наступному тижні з метою стабілізації ринку та підтримки місцевої економіки, пише «Главком».

Згідно з планом Мінфіну США, основні зусилля будуть зосереджені на таких питаннях:

планується дозволити продаж нафти, яка зараз накопичена на танкерах, та забезпечити механізм повернення валютної виручки в країну;

Вашингтон готовий сприяти доступу Каракасу до майже $5 млрд у формі спеціальних прав запозичення (SDR). США, маючи вирішальний вплив у МВФ та Світовому банку, планують розблокувати ці кошти для фінансування першочергових економічних потреб$

невеликі приватні фірми зможуть швидко зайти в нафтову галузь Венесуели. Водночас гігант Chevron продовжить свою діяльність, а Експортно-імпортний банк США може надати необхідні фінансові гарантії для нових проектів.

Цей крок є знаковим, адже міжнародні фінансові інституції фактично ігнорували Венесуелу протягом десятиліть: МВФ не проводив оцінку її економіки з 2004 року, а Світовий банк припинив кредитування ще у 2007 році. Поновлення співпраці з цими структурами стане ключовим етапом виходу країни з тривалої ізоляції.

Як відомо, попри оптимістичні заклики Дональда Трампа щодо масштабних фінансових вливань у нафтовий сектор Венесуели, реальний бізнес сприймає цю ідею насторожено. Як повідомляє Financial Times, ключові гравці ринку вказують на серйозні ризики та відсутність гарантій для капіталу.

Зокрема, очільник енергетичного гіганта ExxonMobil Даррен Вудс під час наради у Білому домі прямо заявив президенту, що за нинішніх правових та комерційних умов Венесуела є непридатною для інвестицій.

Нагадаємо,у п’ятницю, 9 січня 2026 року, Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із топменеджментом найбільших енергетичних корпорацій світу. Головною темою стало повернення американського капіталу до Венесуели, країни з найбільшими запасами нафти, чия галузь роками перебувала у занепаді. Президент США наголосив, що нафта є ключовим пріоритетом його стратегії в регіоні після захоплення Мадуро американськими військами 3 січня.

Дональд Трамп заявив, що американські компанії отримають унікальну можливість відновити «гниючу» енергетичну систему Венесуели. Президент США планує залучити $100 млрд приватних інвестицій для розширення видобутку до небачених раніше масштабів.