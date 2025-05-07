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В одній із азіатських країн запропоновано стерилізувати бідних чоловіків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Індонезія знайшла незвичний спосіб побороти бідність
фото із відкритих джерел

В Індонезії пропонують гроші чоловікам в обмін на вазектомію

Губернатор провінції Західна Ява в Індонезії Деді Мульяді запропонував зробити стерилізацію чоловіків обов'язковою умовою соціальної допомоги. Про це пише «Главком», посилаючись на його слова порталу The Jakarta Post.

Губернатор пов'язав фінансову підтримку з політикою зі скорочення бідності, що проводиться в регіоні – влада вважає, що контроль народжуваності через вазектомію може допомогти у вирішенні цієї проблеми. Як стимул він назвав грошову винагороду у розмірі 500 тис. рупій ($30).

«Ми хочемо гарантувати, що допомога буде розподілена справедливо між сім'ями. Якщо вазектомія допоможе збалансувати навантаження, то її слід розглянути», – сказав губернатор провінції.

Пропозиція губернатора викликала велике невдоволення серед мусульманського духовенства та активістів, проте Мульяді пояснив, що його ідея не позбавить чоловіків можливості мати дітей назавжди – вазектомія може бути оборотною, якщо після першої операції не минуло надто багато часу.

Нагадаємо, Індонезія офіційно приєднується до БРІКС як повноправний член. Індонезія, четверта за чисельністю населення країна світу, раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС для зміцнення країн, що розвиваються, і просування інтересів так званого Глобального Півдня.

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Теги: Індонезія влада

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