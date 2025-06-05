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Білі британці незабаром стануть меншістю у своїй країні – Daily Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Білі британці незабаром стануть меншістю у своїй країні – Daily Telegraph
Дослідження показало невтішні прогнози для британського суспільства
фото із відкритих джерел

Білі британці стануть меншістю через 40 років, стверджує дослідження 

Частка корінного білого населення Великої Британії вперше в історії опуститься нижче 50% упродовж найближчих чотирьох десятиліть, що ознаменує безпрецедентні демографічні зміни в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Daily Telegraph.

Дослідники Бакінгемського університету дійшли висновку, що історична більшість населення Сполученого Королівства – білі британці – стане меншістю вже за декілька десятків років.

«Аналіз міграції, народжуваності та смертності до кінця XXI століття прогнозує, що частка білих британців знизиться з нинішніх 73% населення до 57% до 2050 року, перш ніж перетворитися на меншість до 2063 року», – йдеться у матеріалі.

Масштабне дослідження під керівництвом професора Метта Гудвіна, відомого британського політолога та фахівця з питань імміграції, ґрунтується на офіційних даних Національної статистичної служби (ONS). 

Згідно з отриманими результатами, частка білих британців (корінних жителів, батьки яких народилися у Великій Британії) скоротиться з нинішніх 73% до 57% до 2050 року. Однак найбільш драматичні зміни відбудуться в наступний період – до 2063 року білі британці складуть менше половини населення країни, а до кінця століття їх частка впаде до 33.7%.

Водночас дослідження прогнозує значне зростання числа іммігрантів і їх нащадків. 

Особлива увага у доповіді приділяється зростанню мусульманського населення. За прогнозами вчених, його частка збільшиться з нинішніх 7% до 11,2% у найближчу чверть століття та досягне 19,2% до кінця століття, що фактично означає майже триразове зростання.

Професор Гудвін наголошує, що такі масштабні демографічні зрушення ставлять перед британською державою серйозні виклики: «Наше дослідження порушує глибокі питання щодо здатності британської держави поглинати демографічні зміни такого масштабу та ефективно керувати ними».

Статистика міграційних потоків підтверджує тенденцію збільшення кількості приїжджих. За даними ONS, у 2023 році міграція до Великої Британії досягла 860 тис. людей. 2024 року цей показник знизився до 431 тис., але все одно значно перевищує середні значення другої половини 2010-х років, коли нетто-міграція становила близько 244 тис. людей на рік.

Нагадаємо, Велика Британія спрямовує 350 млн фунтів стерлінгів цього року, аби збільшити постачання дронів до України. Якщо у 2024 році йшлося про 10 тис. безпілотників, то цьогоріч – 100 тис. 

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Теги: соціум Велика Британія населення вчені

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