Які європейські компанії продають Росії товари для зброї (список)

Виявлені у російській техніці деталі були вироблені і доставлені вже після введення санкцій

Попри санкції, українські військові виявляють деталі європейського виробництва у захопленій російській бойовій техніці

Європейські компанії продовжують в обхід санкцій продавати Росії товари подвійного призначення для виготовлення зброї. Про це заявила народна депутатка від «Голосу» Леся Василенко.

«Закликала Бельгію, Німеччину, Францію та Італію не ігнорувати той факт, що деякі їхні компанії продовжують продавати Росії товари подвійного призначення для виготовлення зброї. В обхід санкцій і прямих заборон», – написала вона.

Депутатка також оприлюднила список компаній, підготований українською юридичною організацією Total isolation of Russia, які порушують санкції проти Росії.

Бельгія

Компанія New Lachaussee – займається постачанням обладнання для виготовлення патронів на користь концерну «АТ «Калашніков".

Франція

Компанія Thales – оптичні пристрої для танків.

Німеччина

Компанія TECHLUBE GMBH – змащувально-охолоджувальної рідини для металообробки на користь концерну «Алмаз-Антей».

Компанія Zoller – високоточне вимірювальне обладнання на користь концерну «Алмаз-Антей».

Італія

Компанія Iveco – постачала бронеавтомобілів.

Василенко пояснила, що Україна дізналася про факти порушення санкцій цими компаніями, виявивши у захопленій російській бойовій техніці іноземці деталі.

«Російська військова техніка, яку захоплює ЗСУ розбирається на частини і деякі частини дуже вибиваються з загального ансамблю. Вони сучасніші, кращої якості, імпортні. Елементарними кроками вдається встановити країни походження таких елементів, а також дати вироблення.

У випадках вищевказаних компаній поки що видається, що елементи, які вони поставляли Росії, були вироблені і доставлені вже після введення санкцій і обмежень на торгівлю», – зазначила депутатка.

Українська парламентарка додала, що попросила європейських колег звернути особливу увагу на ці кейси і ініціювати відповідні розслідування.

«Допомагати Росії вбивати українців і затягувати війну – є абсолютно неприпустимою практикою, яка має припинитись», – наголосила Василенко.

Нагадаємо, Європейський союз 3 червня ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії.

Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цей пакет санкцій посилює обмеження, накладені на Росію. Відповідно, вона матиме менше можливостей продовжувати фінансувати збройну агресію проти України. Йдеться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи Swift.

Згодом стало відомо, що Рада ЄС послабила шостий пакет санкцій проти Росії, виключивши з нього заборону на доступ до хмарних сервісів.

Президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз запровадити сьомий пакет санкцій проти Росії якнайшвидше.