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    Політика

    Жодних пояснень: Євросоюз послабив шостий пакет санкцій проти РФ

    ЄС ослабив санкції проти Росії, не давши ніяких уточнень чи роз'яснень - Жодних пояснень: Євросоюз послабив шостий пакет санкцій проти РФ
    ЄС ослабив санкції проти Росії, не давши ніяких уточнень чи роз'яснень
    фото з відкритих джерел

    ЄС виключив з переліку санкцій заборону на доступ до хмарних сервісів

    Європейський союз послабив шостий пакет санкцій проти Росії, виключивши з нього заборону на доступ до хмарних сервісів. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

    «Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу в 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаливши звідти згадки про хмарні технології. Ніяких уточнень або роз'яснень від офіційних осіб. Ми повинні посилювати санкційний тиск. Не послаблювати», – написав Подоляк.

    Нагадаємо, Європейський союз 3 червня ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії.

    Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цей пакет санкцій посилює обмеження, накладені на Росію. Відповідно, вона матиме менше можливостей продовжувати фінансувати збройну агресію проти України. Йдеться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи Swift.

    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Жодних пояснень: Євросоюз послабив шостий пакет санкцій проти РФ