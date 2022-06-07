Жодних пояснень: Євросоюз послабив шостий пакет санкцій проти РФ

«Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу в 6-му пакеті санкцій. Потім Рада ЄС редагує повідомлення, видаливши звідти згадки про хмарні технології. Ніяких уточнень або роз'яснень від офіційних осіб. Ми повинні посилювати санкційний тиск. Не послаблювати», – написав Подоляк.

Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для хмарних сервісів у 6-му пакеті санкцій. Потім @EUCouncil редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 7, 2022

Нагадаємо, Європейський союз 3 червня ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії.

Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цей пакет санкцій посилює обмеження, накладені на Росію. Відповідно, вона матиме менше можливостей продовжувати фінансувати збройну агресію проти України. Йдеться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи Swift.