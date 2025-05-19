Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії

Глави Євроради та Єврокомісії привітали Дана з перемогою на виборах





Голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана, який лідирує на президентських виборах у Румунії. Про це пише «Главком».

«Щиро вітаю Нікушора Дана із перемогою на президентських виборах у Румунії. Це потужний сигнал прихильності румунів до європейського проєкту», – написав Кошта в соцмережі X.

У свою чергу голова Єврокомісії відзначила активну участь румунів у голосуванні. «Вони обрали обіцянку відкритої та процвітаючої Румунії у сильній Європі. Давайте разом виконувати цю обіцянку», – написала фон дер Ляйєн у соцмережі X.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах. пройшли в Румунії.

Нагадаємо, мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% голосів, свідчать дані ЦВК.

Політика підтримали 53,6% виборців. У суперника Дана, голови опозиційної партії «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) Джеордже Сіміона, – 46,40% голосів, він уже визнав поразку та привітав опонента з перемогою.

У неділю у Румунії відбувся другий тур виборів президента. Перший тур відбувся 4 травня, коли Сіміон та Дан набрали 41% та 21% голосів відповідно.

Пізніше очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах та записав відповідне відео.

Під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.