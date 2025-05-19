Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії
Румунія визначилась із президентом
фото із відкритих джерел

Глави Євроради та Єврокомісії привітали Дана з перемогою на виборах

Голова Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітали мера Бухареста Нікушора Дана, який лідирує на президентських виборах у Румунії. Про це пише «Главком».

«Щиро вітаю Нікушора Дана із перемогою на президентських виборах у Румунії. Це потужний сигнал прихильності румунів до європейського проєкту», – написав Кошта в соцмережі X.

У свою чергу голова Єврокомісії відзначила активну участь румунів у голосуванні. «Вони обрали обіцянку відкритої та процвітаючої Румунії у сильній Європі. Давайте разом виконувати цю обіцянку», – написала фон дер Ляйєн у соцмережі X.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах. пройшли в Румунії. 

Нагадаємо, мер Бухареста Нікушор Дан переміг у другому турі виборів президента Румунії після підрахунку 100% голосів, свідчать дані ЦВК.

Політика підтримали 53,6% виборців. У суперника Дана, голови опозиційної партії «Альянс за об'єднання румунів» (AUR) Джеордже Сіміона, – 46,40% голосів, він уже визнав поразку та привітав опонента з перемогою.

У неділю у Румунії відбувся другий тур виборів президента. Перший тур відбувся 4 травня, коли Сіміон та Дан набрали 41% та 21% голосів відповідно.

Пізніше очільник праворадикальної партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон визнав свою поразку на президентських виборах та записав відповідне відео.

Під час виборчої кампанії кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон потрапив у курйозний випадок, переплутавши державні прапори.

Читайте також:

Теги: вибори Румунія президент Нікушор Дан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Кім Чен Ин разом щось побачили у небі. Український дрон?
Північна Корея зробила камінгаут Агресор
29 квiтня, 10:35
Непростий день для нового канцлера Німеччини: Фрідріх Мерц іде до федерального президента за грамотою про призначення главою уряду ФРН, 6 травня 2025 року
Хаос у Берліні: як Мерц став канцлером з другої спроби
7 травня, 13:00
Трамп запевнив Каріса, що США і надалі докладатимуть зусиль для миру в Україні
Трамп дав президенту Естонії обіцянку щодо України
26 квiтня, 20:58
Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін
Трамп розповів, як просуваються переговори з Україною та Росією
4 травня, 17:36
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партії візьмуться за роботу «з першого ж дня»
Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду
5 травня, 16:53
Португалія проводить свої треті загальні вибори за три роки
Парламентські вибори у Португалії: за даними екзитполів, лідирують правоцентристи
Вчора, 23:13
Дан переміг на президентських виборах
«Ми починаємо відбудову Румунії». Дан гучно заявив про свою перемогу на виборах
Сьогодні, 01:00
Хто переміг б на виборах в США, якби вони проводились цього року: результати опитування
Хто переміг б на виборах в США, якби вони проводились цього року: результати опитування
16 травня, 07:22
Турецькі журналісти навзали час перемовин між Росією та Україною
Перемовини у Стамбулі: стало відомо, коли зустрінуться делегації України та Росії
16 травня, 10:14

Політика

Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії
Вибори президента Румунії: реакція голів Євросоюзу та Єврокомісії
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
Австрія зробила заяву щодо миротворчої місії в Україні
ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни
ISW: Кремль перед розмовою з Трампом реанімував старе інтерв'ю Путіна про «логічне завершення» війни
Праворадикал Сіміон, визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії
Праворадикал Сіміон, визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі
Венс розповів, як пройшла перша зустріч з Зеленським після суперечки в Білому домі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
93K
«Путін робить вас недолугим правителем найпотужнішої держави світу». Ярош емоційно звернувся до Трампа
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
34K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
27K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
20K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua