Росія хотіла вдарити по Україні ракетою із космосу – Bild
Ракету окупанти хотіли запустити з космодрому «Плесецьк», а на борт помістити авіабомби та боєголовки
Колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін пропонував російському диктатору Володимиру Путіну використати космічну ракету для удару по Україні. Про це повідомляє німецьке видання Bild.
У виданні стверджують, що у їхнє розпорядження потрапили записи розмов Рогозіна з генеральним директором російського ракетно-космічного центру «Прогресс» Дмитром Барановим, на яких вони обговорювали удар по великому українському місту космічною ракетою. Її хотіли запустити з космодрому «Плесецьк», а на борт помістити авіабомби та боєголовки.
При цьому, за інформацією журналістів, Баранов побоювався, що важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися через надзвуковий вхід в атмосферу. Це питання Рогозін пообіцяв обговорити з конструктором Юрієм Соломоновим. За кілька днів той нібито знайшов рішення.
Також інші ризики такого «ноу-хау», які обговорювали Баранов та Рогозін, полягали в тому, що частини ракети можуть впасти на територію Росії, а похибка при ударі може становити 50-100 км.
Загалом, як стверджував Баранов, на підготовку такої операції знадобилося б близько шість місяців. А Рогозін своєю чергою пообіцяв передати план Путіну.
«План був доведений до президента РФ 16 січня. Як він відреагував на нього – невідомо», – пише видання.
Раніше повідомлялося, що у Донецьку обстріляли кафе, де ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін святкував день народження. Сам Рогозін отримав поранення у сідниці.
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