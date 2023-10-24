Росія хотіла вдарити по Україні ракетою із космосу – Bild

Єдине, що зупиняло росіян, що частини ракети можуть впасти на територію Росії, а похибка при ударі може становити 50-100 км

Ракету окупанти хотіли запустити з космодрому «Плесецьк», а на борт помістити авіабомби та боєголовки

Колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін пропонував російському диктатору Володимиру Путіну використати космічну ракету для удару по Україні. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У виданні стверджують, що у їхнє розпорядження потрапили записи розмов Рогозіна з генеральним директором російського ракетно-космічного центру «Прогресс» Дмитром Барановим, на яких вони обговорювали удар по великому українському місту космічною ракетою. Її хотіли запустити з космодрому «Плесецьк», а на борт помістити авіабомби та боєголовки.

При цьому, за інформацією журналістів, Баранов побоювався, що важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися через надзвуковий вхід в атмосферу. Це питання Рогозін пообіцяв обговорити з конструктором Юрієм Соломоновим. За кілька днів той нібито знайшов рішення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також інші ризики такого «ноу-хау», які обговорювали Баранов та Рогозін, полягали в тому, що частини ракети можуть впасти на територію Росії, а похибка при ударі може становити 50-100 км.

Загалом, як стверджував Баранов, на підготовку такої операції знадобилося б близько шість місяців. А Рогозін своєю чергою пообіцяв передати план Путіну.

«План був доведений до президента РФ 16 січня. Як він відреагував на нього – невідомо», – пише видання.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку обстріляли кафе, де ексглава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін святкував день народження. Сам Рогозін отримав поранення у сідниці.