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Російські ракети містять іноземні компоненти. Єрмак надав докази (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські ракети містять іноземні компоненти. Єрмак надав докази (фото)
У російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Українські експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА

Українські експерти знаходять в ракетах, якими Росія атакує Україну, іноземні компоненти. Про це свідчать фото, які виклав голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

«Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «шахед» і «картограф». Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ», - йдеться у повідомленні.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, раніше Єрмак повідомив, що у ніч проти 15 серпня російські загарбники атакували  Україну ракетами, які були виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.

Читайте також: У якій російській зброї знайдено іноземні компоненти: звіт експертів
Теги: уламки ракет Андрій Єрмак ракета росія

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