Російські ракети містять іноземні компоненти. Єрмак надав докази (фото)
Українські експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА
Українські експерти знаходять в ракетах, якими Росія атакує Україну, іноземні компоненти. Про це свідчать фото, які виклав голова Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
«Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «шахед» і «картограф». Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Єрмак повідомив, що у ніч проти 15 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами, які були виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.
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