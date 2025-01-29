€4 тис. за поширення фейків. У Польщі спецслужби РФ вже вербують людей перед виборами

Як відомо, вибори президента Польщі заплановані на середину травня 2025 року

Польща спостерігає за спробами Росії втручатися у вибори ще з початку року

Російські спецслужби пропонують €3-4 тис. за поширення контенту, що містить дезінформацію, щоб вплинути на майбутні президентські вибори у Польщі. Про це в інтерв’ю Reuters заявив віцепрем’єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

«Російські служби ГРУ і ФСБ на ці гроші шукають тут (у Польщі – «Главком») поширювачів свого контенту», – сказав він.

За словами Гавковського, росіяни намагаються знайти громадян Польщі, які бажають вплинути на президентську кампанію зсередини країни, пропонуючи їм €3-4 тис. за поширення контенту, що містить дезінформацію. Він додав, що вербування проводиться через Даркнет – частину Інтернету, доступну лише за допомогою спеціалізованого веббраузера.

За його словами, Польща спостерігає за такими спробами ще з початку року.

Нагадаємо, Маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів. Про це повідомляє Polsat News. Вибори відбудуться 18 травня. Можливий другий тур голосування тоді проведуть 1 червня.

Спікер представив попередній календар виборів, який після затвердження ЦВК офіційно набуде чинності. Після того, як рішення спікера про призначення виборів буде опубліковано у «Законодавчому віснику», офіційно стартує виборча кампанія.

Окружні виборчі комісії мають бути створені до 30 березня цього року. До 4 квітня будуть реєструвати кандидатів на пост глави держави.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Володимира Зеленського розглянути можливість присутності представника Польщі на потенційних мирних переговорах про закінчення війни.