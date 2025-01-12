Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Російські терористи один раз без успіху штурмували позиції українських підрозділів, намагалися просунутися в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку

Ворог 16 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, точаться три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

19 атак ворога відбили українські воїни поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку

Окупанти 22 рази йшли на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки, бої досі тривають в декількох локаціях.

На Торецькому напрямку

Окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки. Дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 63 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 52 ворожих атаки, одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу. Ударів КАБами зазнали Покровськ та Новопавлівка. За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 189 та поранили 188 окупантів. Знищено один танк, два БТРи, три одиниці автомобільної техніки та антену БпЛА росіян. Також пошкоджено два автомобіля.

На Придніпровському напрямку

Два ворожих штурми зазнали невдачі.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України відбили 17 ворожих штурмів. Триває одне боєзіткнення.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 100-ї окремої механізованої бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни в Україні.