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Польща хоче бути присутньою на переговорах про закінчення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща хоче бути присутньою на переговорах про закінчення війни в Україні
Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Польщі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Дуди, Україна має бути обов’язковим учасником будь-яких мирних переговорів із Росією

Президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Володимира Зеленського розглянути можливість присутності представника Польщі на потенційних мирних переговорах про закінчення війни. Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу «потенційні», тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори. Я запевнив президента, що порушую на кожному міжнародному форумі, щоб Україна завжди була представлена за столом будь-яких мирних переговорів», – сказав Дуда.

Польський президент наголосив, що жодні переговори про Україну, про припинення війни, про незалежність і суверенітет України не можуть відбуватися без участі України.

«Я також попросив президента розглянути можливість того, щоб за столом переговорів був і представник Польщі, як країни, що є сусідами з Україною, як країни, що підтримує Україну, тому що наші інтереси в цьому відношенні збігаються», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він вже провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС. Також український президент взяв участь у пресконференції.

До слова, прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.

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Теги: Польща війна Анджей Дуда переговори росія

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