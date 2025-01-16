План РФ щодо мобілізації на окупованих територіях зазнав краху

У Херсонській та Запорізькій областях плани РФ з мобілізації були зірвані на 50%

Кремль планував мобілізувати з поміж числа мешканців тимчасово окупованих територій 10 тис. контрактників

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують рекрутувати місцеве населення до лав збройних сил РФ, порушуючи міжнародне право. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти агітують укладати контракт своїх ідеологічних прихильників, або тиснуть на тих кому інкримінують різноманітні правопорушення. При цьому ворог обіцяє не відправляти людей до лінії бойового зіткнення, але практика показує, що це брехня», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що навіть такі методи не допомогли Кремлю виконати занижені плани на 2024 рік у 10 тис. контрактників з поміж числа мешканців тимчасово окупованих територій.

«Особливо катастрофічною стала ситуація на окупованій території півдня (Херсонська та Запорізька області), де плани з мобілізації були зірвані на понад 50%», – додали в ЦНС.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога й надавати інформацію щодо окупаційних рекрутерів та розміщення штабів ЗС РФ.

Нагадаємо, триває 1058-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.