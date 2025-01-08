Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп показав карту США із «новим» штатом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп показав карту США із «новим» штатом
Трамп має намір збільшити сучасну територію США
фото із відкритих джерел

Трамп включив Канаду до складу США на географічній карті

Обраний президент США Дональд Трамп презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором. Нові території Трамп також назвав Сполученими Штатами.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на слова обраного президента США Дональда Трампа заявив, що Канада не стане частиною США.

Раніше Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.

Трамп показав карту США із «новим» штатом фото 1

Нагадаємо, у грудні минулого року Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею.

Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.

Читайте також:

Теги: США міністр Канада Дональд Трамп президент соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клименко назвав «риторичним» питання чи має бути поліція з ТЦК чи має справи важливіші
«Мають право». Клименко заявив, що ТЦК можуть працювати без поліцейських
9 грудня, 2024, 09:09
Україна готова відновити відносини з Сирією у майбутньому
Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії
8 грудня, 2024, 17:35
Дональд Трамп-молодший знову глузує з президента України
Син Трампа та Маск відзначилися черговою антиукраїнською витівкою
10 грудня, 2024, 17:23
Ненсі Пелосі обіймає посаду конгресвумен у Палаті представників і вважається однією з найвпливовіших політикинь своєї партії
Ненсі Пелосі перенесла операцію з ендопротезування стегна
15 грудня, 2024, 07:28
Небензя на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України видав чергову порцію заяв
Небензя в ООН заявив, що РФ не прийме жодних сценаріїв заморожування війни
17 грудня, 2024, 09:15
Комплекс базується на шасі вантажівки МЗКТ-500-200-010
Білорусь розробила комплекс «Сапсан» для прикриття важливих об’єктів від дронів
23 грудня, 2024, 17:55
Суперечки довкола Панамського каналу продовжуються
Президент Панами не йде на поступки Трампу щодо Панамського каналу
27 грудня, 2024, 05:17
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що за підсумками 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Мексикою становив $261,4 млн
Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни
Вчора, 15:33
Сійярто вважає, що Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає збереження маршрутів транспортування енергоносіїв
Сійярто заявив, що Україна поставила ЄС у «скрутне становище» зупинкою транзиту газу з Росії
Вчора, 18:01

Політика

Трамп показав карту США із «новим» штатом
Трамп показав карту США із «новим» штатом
Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним до інавгурації
Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним до інавгурації
Президент Азербайджану назвав Вірменію «фашистською державою» і загрозою для регіону
Президент Азербайджану назвав Вірменію «фашистською державою» і загрозою для регіону
Трюдо відповів, чи стане Канада частиною США
Трюдо відповів, чи стане Канада частиною США
Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана
Корупція та контроль над економікою. США ввели санкції проти соратника Орбана
Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні
Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
46K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
27K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
13K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
12K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua