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Втручання Росії у вибори США: Венс розповів про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втручання Росії у вибори США: Венс розповів про наслідки
Раніше Джей Ді Венс заявив, що не вважає Путіна ворогом
фото з відкритих джерел

Кандидат на посаду віцепрезидента США висловив сумніви, що спроби зупинити втручання дадуть якийсь результат

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вважає, що проти Росії не варто вживати якихось заходів через її втручання в американські вибори, оскільки це не має сенсу. Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

«Багато країн намагатимуться маніпулювати нашими виборцями, нашими виборами. Це те, що вони роблять. Думаю, важливішим питанням є те, що якнайбільше відповідає нашим інтересам стосовно Росії, а не яку ціну Росія має заплатити за розміщення відео в соціальних мережах», – висловився він.

Відповідаючи на запитання про те, чи перетнула Росія червону лінію своїми маніпуляціями, Венс зазначив, що вважає це «поганим». Проте він також висловив сумніви, що спроби зупинити втручання дадуть якийсь результат.

«Я закликаю Москву припинити це, але чи збираються вони це робити? Я засуджую росіян за фінансування фейкових переглядів у соціальних мережах, але я не думаю, що моя робота як державного діяча, як людини, яка хоче стати наступним віцепрезидентом Сполучених Штатів, полягає в тому, щоб займатися брязканням шаблями», – підсумував кандидат.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео у якому було неправдиво показано, як у коливальному штаті Пенсільванія знищують поштові бюлетені, віддані за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

Як повідомлялося, кандидат на пост віцепрезидента США Джей Ді Венс не вважає російського диктатора Володимира Путіна ворогом, натомість закликавши до переговорів з РФ.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати.  

Згідно з результатами опитування Американської психологічної асоціації, більшість американців вже  відчувають стрес у зв’язку з президентськими виборами у США. В опитуванні взяли участь понад 3,3 тис. дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що «перебувають в стресовому стані» в очікуванні виборів. Серед головних чинників названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.

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Теги: США вибори у США росія дезінформація

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