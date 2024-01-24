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Вступ Швеції до НАТО. Президент Фінляндії заговорив про безпеку Балтійського моря

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вступ Швеції до НАТО. Президент Фінляндії заговорив про безпеку Балтійського моря
Президент Фінляндії привітав рішення Туреччини щодо членства Швеції у НАТО
фото із відкритих джерел

Президент Фінляндії дав свою оцінку подіям навколо членства Швеції в НАТО 

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе привітав рішення Великих національних зборів Туреччини, які схвалили законопроєкт про ратифікацію вступу Швеції до НАТО. На його думку, яку він висловив на своїй сторінці у соціальній мережі X, цей крок підвищить безпеку у регіоні Балтійського моря.

«Я дуже радий, що парламент Туреччини проголосував за ратифікацію членства Швеції до НАТО. Членство Швеції підвищить безпеку в регіоні Балтійського моря і зробить увесь Альянс сильнішим. Коли Швеція стане членом НАТО, членство Фінляндії також буде повним», – написав Нііністе.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проект закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

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Теги: Туреччина Швеція НАТО Фінляндія Угорщина Анкара Єнс Столтенберг президент парламент

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