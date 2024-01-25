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Байден просить Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден просить Конгрес схвалити продаж F-16 Туреччині – Reuters
Байден закликав Конгрес схвалити продаж винищувачів «без зволікань»
фото: Reuters

Туреччина близька до отримання F-16 від США після схвалення заявки на вступ Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині. Про це пише Reuters. 

У листі Байден закликав Конгрес схвалити продаж «без зволікань». Йдеться про можливість продажу Туреччині літаків F-16 і комплектів модернізації на суму $20 мільярдів.

Туреччина в жовтні 2021 року попросила придбати винищувачі Lockheed Martin F-16 на $20 млрд і майже 80 модернізаційних комплектів для своїх військових літаків.

Лідери комітетів у закордонних справах Сенату і Палати представників Конгресу США розглядають кожну велику угоду з продажу озброєнь за кордон. 

Держдепартамент США закликав Анкару офіційно завершити ратифікацію Швецією договору про НАТО. Для цього Ердогану необхідно підписати закон, який потім буде опубліковано в Офіційному віснику Туреччини.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вересні 2023 року заявляв, що Туреччина готова ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена дозволить продаж винищувачів F-16 Анкарі.

Як повідомлялося, 23 січня парламент Туреччини після кількагодинних дебатів схвалив вступ Швеції до НАТО. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.

Теги: Джозеф Байден Туреччина США Держдепартамент США

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