Парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО

Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції до Альянсу

Парламент Туреччини після кількагодинних дебатів схвалив вступ Швеції до НАТО. Очікується, що президент Туреччини Ердоган підпише документ протягом кількох днів. Про це повідомляє Associated Press.

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З-поміж 346 депутатів Туреччини вступ Швеції в Альянс підтримали 287, ще 55 проголосували проти, четверо утрималися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.

Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

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Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times.