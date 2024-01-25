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Ердоган офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ердоган офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО
Ердоган заявляв, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз зробить Туреччину повноправним членом ЄС
фото з відкритих джерел

Ердоган схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомляє Офіційний вісник Туреччини.

«Ратифікацію «Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору», підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки», – йдеться в документі.

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Гельсінкі вступили до НАТО в червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Угорщини.

Нагадаємо, парламент Туреччини після кількагодинних дебатів схвалив вступ Швеції до НАТО.

З-поміж 346 депутатів Туреччини вступ Швеції в Альянс підтримали 287, ще 55 проголосували проти, четверо утрималися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту мав поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times. 

Теги: Туреччина НАТО Швеція парламент Реджеп Таїп Ердоган

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