Старший солдат Третьої окремої танкової Залізної бригади. Згадаймо Інну Стойко

У січні 2023 року Інна Стойко долучилася до Збройних сил України

У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання, служила старшим водієм Третьої окремої танкової Залізної бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Інну Стойко.

30 листопада 2023 року відійшла у вічність старший солдат Інна Стойко. Про це повідомила Третя окрема танкова Залізна бригада.

Інна Стойко народилася 14 листопада 1985 року в Ярмолинцях на Хмельниччині. У 2015 році закінчила Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, була приватним підприємцем, громадською активісткою і депутатом Ярмолинецької селищної ради від Радикальної партії.

У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання – служила старшим водієм однієї з рот Третьої окремої танкової Залізної бригади фото: Третя окрема танкова Залізна бригада/Facebook

У січні 2023 року Інна долучилася до Збройних сил України.

«Лагідна, працелюбна, професійна – такою її назавжди запам'ятають побратими із Залізної бригади. У районі ведення бойових дій Інна виконувала складні завдання – служила старшим водієм однієї з рот», – пишуть про неї на сторінці бригади.

Інна Стойко померла у госпіталі 30 листопада 2023 року від важкої хвороби.

У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання малюнок, виконаний Оленою Білозерською

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