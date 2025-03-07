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Старший солдат Третьої окремої танкової Залізної бригади. Згадаймо Інну Стойко

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Старший солдат Третьої окремої танкової Залізної бригади. Згадаймо Інну Стойко
У січні 2023 року Інна Стойко долучилася до Збройних сил України
колаж: glavcom.ua

У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання, служила старшим водієм Третьої окремої танкової Залізної бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Інну Стойко.

30 листопада 2023 року відійшла у вічність старший солдат Інна Стойко. Про це повідомила Третя окрема танкова Залізна бригада

Інна Стойко народилася 14 листопада 1985 року в Ярмолинцях на Хмельниччині. У 2015 році закінчила Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, була приватним підприємцем, громадською активісткою і депутатом Ярмолинецької селищної ради від Радикальної партії.

У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання – служила старшим водієм однієї з рот Третьої окремої танкової Залізної бригади
У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання – служила старшим водієм однієї з рот Третьої окремої танкової Залізної бригади
фото: Третя окрема танкова Залізна бригада/Facebook

У січні 2023 року Інна долучилася до Збройних сил України. 

«Лагідна, працелюбна, професійна – такою її назавжди запам'ятають побратими із Залізної бригади. У районі ведення бойових дій Інна виконувала складні завдання – служила старшим водієм однієї з рот», – пишуть про неї на сторінці бригади.

Інна Стойко померла у госпіталі 30 листопада 2023 року від важкої хвороби.

У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання
У районі ведення бойових дій Інна Стойко виконувала складні завдання
малюнок, виконаний Оленою Білозерською

У захисниці України залишились чоловік і двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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