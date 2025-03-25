Українська делегація залишається в Ер-Ріяді ще на день для зустрічі з США

Делегації України та США на зустрічі у Саудівській Аравії

Раніше Україна та США працювали «над низкою складних технічних питань»

Делегація України залишається в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на день для зустрічі з представниками США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Від джерела з української делегації стало відомо, що представники України залишаються у Саудівській Аравії у Ер-Ріяді ще на один день, щоб провести зустріч із представниками Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 23 березня у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді пройшла зустріч української та американської делегацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

Делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного складників.

За словами Умєрова, дискусія була конструктивною та змістовною.

«Мета президента Володимира Зеленського – забезпечити справедливий та довготривалий мир для нашої країни та нашого народу – і, відповідно, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб зробити цю мету реальністю», – повідомив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

Також офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Крім того, «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.