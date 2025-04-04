Активісти в США зберуться підтримати Україну на Капітолійському пагорбі: названо дату

Американські активісти знову вийдуть на Капітолійський пагорб, аби підтримати Україну

Американські активісти продовжують зосереджувати увагу влади США на боротьбі України та проведуть саміт Ukraine Action Summit, аби продемонструвати підтримку Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vilni Media USA.

Ukraine Action Summit планують проводити з 6 по 9 квітня 2025 року.

«Цей саміт, який проводиться двічі на рік і організовується American Coalition for Ukraine (ACU), надає громадянам унікальну можливість безпосередньо спілкуватися з членами Конгресу. У вересні 2024 року саміт об’єднав делегатів із понад 40 штатів, які провели сотні зустрічей на Капітолійському пагорбі. За кілька днів потому було оголошено про великий пакет допомоги США для України», – зазначають у Vilni Media USA.

«Минуло всього кілька днів після нашого весняного саміту 2024 року, як був ухвалений пакет допомоги на суму 62 мільярди доларів. Мені подобається думка, що саме ми стали тією останньою краплею, яка переломила ситуацію», – розповіла Жаклін Колґан із Нью-Джерсі.

Сила саміту полягає в різноманітності походження учасників, їхній мотивації підтримувати Україну та в масштабах самої події. «Коли 500 прихильників України одночасно з’являються в Вашингтоні, це може змінити ситуацію», – говорить Стефані Довбуш, організаторка з Техасу, яка бере участь у саміті вже вчетверте. «Телефонні дзвінки важливі, але особиста зустріч зі своїм представником у Конгресі має сильніший вплив»

Тон цьогорічного саміту дещо інший. Багато учасників стурбовані зниженням політичної волі у Вашингтоні, особливо за нової адміністрації. «Невідомо, чи можемо ми розраховувати на підтримку від адміністрації або Конгресу», – зазначає Довбуш. «Я вважаю, що багато американців і далі підтримують Україну. Але питання в тому, чи Україна отримає справедливий мир із гарантіями безпеки… чи її кинуть напризволяще».

Учасники вимагають не лише продовження допомоги. Вони виступають за надання гарантій безпеки, посилення санкцій, розмороження й передачу заморожених російських активів, а також визнання повного територіального суверенітету України.

Нагадаємо, Мита Трампа: як вдарять по Україні? Наклавши мита на товари для більшості країн світу, Дональд Трамп ризикує розпочати глобальну торгівельну війну, вважають експерти. Україна також потрапила під ці обмеження і отримала мито у 10% на свої товари, які могли бути імпортовані США. Однак, заспокоюють фахівці, нові тарифи майже не позначаться на економіці України, хоча їх відчують українські експортери.

Як повідомляли, Трамп на борту президенського літака зробив нові заяви щодо війни в Україні. Американський лідер відзначив, що йому вдасться досягти успіху у відносинах з російським диктатором Путіна. Також, на його думку, Зеленський і Путін готові до підписання угоди про перемир'я.



