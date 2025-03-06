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Білий дім спростував скасування тимчасового статусу для біженців з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білий дім спростував скасування тимчасового статусу для біженців з України
За словами Керолайн Левітт, рішення про депортацію українців не було ухвалено
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що понад 200 тис. українських біженців загрожує депортація

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала «фейком» повідомлення агентства Reuters про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тис. українців у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовиці в X.

Речниця заявила, що на цей час рішення не було ухвалено.

«Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: жодного рішення наразі не ухвалене» – пише вона.

Нагадаємо, агенція Reuters писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити 240 тис. українських біженців тимчасового правового статусу, що загрожуватиме їм депортацією.

За словами співрозмовників видання, такий крок є частиною ширших зусиль Білого дому щодо позбавлення правового статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким за президентства Джо Байдена було дозволено в'їхати до США в межах тимчасових гуманітарних програм.

Очікують, що рішення щодо позбавлення законного статусу українців можуть ухвалити вже у квітні.

Як повідомлялося, американська влада починає масштабну інформаційну кампанію, яка закликає нелегальних мігрантів залишити країну, повідомила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Вона уточнила, що порушникам загрожує депортація з довічною забороною на в'їзд.

До слова, у США тисячі протестувальників, які виступають проти багатьох пунктів програми президента країни Дональда Трампа, вийшли на вулиці по всій країні.Мітингувальники вийшли на вулиці через зусилля адміністрації Трампа зі звільнення тисяч федеральних службовців і звільнення прокурорів та незалежних наглядових органів у федеральному уряді.

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Теги: депортація українці США Дональд Трамп

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