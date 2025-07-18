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Американським дипломатам відтепер заборонено коментувати вибори в інших країнах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Американським дипломатам відтепер заборонено коментувати вибори в інших країнах
Американські дипломати більше не коментуватимуть вибори
фото із відкритих джерел

Адміністрація Трампа закликає американських дипломатів за кордоном не висловлювати свою думку щодо виборів за кордоном

Державний секретар США Марко Рубіо доручив американським дипломатам у всьому світі не коментувати чесність та доброчесність виборів, проведених іноземними державами. Про це йдеться у внутрішній записці, з якою ознайомилося агентство Reuters, пише «Главком».

У записці, призначеній усім дипломатичним представництвам США через внутрішній канал Державного департаменту від 17 липня, йдеться, що департамент більше не робитиме пов'язаних із виборами заяв чи постів у соціальних мережах, якщо не буде «чіткого та переконливого» зовнішньополітичного інтересу.

«Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, коли це доречно, відзначати спільні зовнішньополітичні інтереси», – йдеться у записці, що була позначена як «чутлива», але не засекречена.

«У посланнях слід уникати висловлювань про чесність чи цілісність виборчого процесу, його легітимність чи демократичні цінності відповідної країни», – йдеться у документі. У ньому також зазначено, що повідомлення, пов'язані з виборами, мають виходити або від самого міністра, або від представника Держдепартаменту, і американським дипломатам заборонено робити такі заяви без схвалення вищого керівництва відомства.

У записці згадується промова президента Дональда Трампа 13 травня в Ер-Ріяді, коли він розкритикував те, що він назвав «західними інтервентами», які вказують країнам Близького Сходу, як керувати своїми справами, заявивши, що це не справа Вашингтона, і що він прагне налагодити партнерські відносини.

Відповідаючи на запитання про записку, представник Державного департаменту у коментарях електронною поштою повторив деякі пункти директиви та сказав, що такий підхід відповідає акценту адміністрації на «національному суверенітеті».

США традиційно розглядають просування прав людини та демократії, а також свободу преси як основну зовнішньополітичну мету, хоча критики неодноразово вказували на подвійні стандарти, які Вашингтон застосовує до своїх союзників.

Нагадаємо, зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації став результатом багатомісячних зусиль спецпредставника Кіта Келлога і держсекретаря Марко Рубіо, які намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до Москви.

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Теги: дипломатія США вибори Вашингтон Марко Рубіо

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