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У Малайзії десятки людей вийшли на протести через кадрове рішення Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Малайзії десятки людей вийшли на протести через кадрове рішення Трампа
Демонстранти звернулися до Трампа з проханням переглянути призначення Адамса
фото: Reuters

Потенційний посол США відомий різкою критикою ісламу і підтримкою військової кампанії Ізраїлю в Газі

Десятки демонстрантів зібралися біля посольства США в Куала-Лумпурі на знак протесту проти запропонованого призначення Ніка Адамса на посаду посла Сполучених Штатів у Малайзії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пости Адамса з різкою критикою ісламу і підтримкою військової кампанії Ізраїлю в Газі обурили мусульман. 1 серпня країна має укласти торговельну угоду з Вашингтоном, щоб уникнути стрімкого 25% тарифу на експорт до США.

Прем'єр-міністр Анвар Ібрагім заявив журналістам, що ще рано говорити про призначення Адамса, але його уряд розгляне це питання. «У той же час, ми будемо прагнути захистити добрі відносини між Малайзією та Сполученими Штатами», – сказав він.

Демонстранти на чолі з лідерами правлячої коаліції подали меморандум протесту до посольства США в Куала-Лумпурі з проханням до Трампа переглянути призначення Адамса. У меморандумі йдеться про «риторику, що розколює суспільство», яку використовував Адамс, і його дописи характеризуються як нечутливі до мультикультурного суспільства Малайзії.

Малайзія, де більшість населення складають переважно мусульманські етнічні малайці, а також значні етнічні китайські та індійські меншини, вже давно є рішучим прихильником палестинської справи. «Завдання посла – бути мостом між двома країнами, і ми не хочемо, щоб ця людина була тим, хто руйнує цей міст», – каже член Партії народної справедливості Мухаммад Ізуан Ахмад Касім.

Протестувальники також закликали уряд Малайзії скористатися своїм правом, передбаченим міжнародними нормами, і відхилити запропоноване Адамсом призначення. Водночас речник уряду Фахмі Фадзіл заявив, що країна не отримала жодного офіційного повідомлення про призначення.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Керрана, який відповідав за його безпеку під час замаху у липні 2024 року у штаті Пенсильванія.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

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Теги: Малайзія Дональд Трамп посол

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