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Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки
Учасники засідання проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами
фото: Офіс президента

Учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де розглянули оперативну ситуацію на фронті та можливі дії росіян найближчим часом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Керівники сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період», – ідеться в повідомленні.

Члени Ставки також проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням та боєприпасами.

Учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

У засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та інші.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук.

Нагадаємо, триває 211 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: міністр Володимир Зеленський війна мобілізація референдум

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