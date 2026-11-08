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Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року
Триває 1719-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше російських штурмів зафіксовано на костянтинівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, під час яких скинув 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7557 дронів-камікадзе та здійснили 2369 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 18 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну грамату противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Рожковичі, Чуйківка, Бачівськ, Товстодубове, Суходіл, Кучерівка, Кореньок, Уланове, Смикалівка, Яструбщина, Вовківка, Безсалівка, Отруба, Атинське, Волфине, Павлівка, Нова Корчаківка, Корчаківка, Кіндратівка, Хотінь, Нова Січ, Писарівка, Олексіївка, Могриця, Лужки, Храпівщина, Миропілля, Нескучне Сумської області; Сеньківка, Хрінівка, Янжулівка, Вишеньки Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Вільна Слобода, Іволжанське, Чернеччина, Токарі, Суми.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 1

Минулої доби Сили оборони відбили чотири атаки противника. Агресор завдав 9 авіаційних ударів, застосувавши 20 КАБ, та здійснив 126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили вісім атак противника у бік населених пунктів Козача Лопань, Радьківка, Охрімівка та в районах Вовчанська, Цегельного, Вовчанських Хуторів.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 3

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти проводили п'ять атак, в бік Лиману та у районі населеного пункту Колодязі.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 4

Противник здійснив чотири атаки в бік Пискунівки, Миколаївки та в районі населеного пункту Озерне.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 5

Противник провів одну штурмову дію, атакуючи в бік Миколаївки.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 6

Зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне та в бік Миколайпілля, Новопавлівки, Золотого Колодязя.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 7

Ворог здійснив дев'ять атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Новогришине, Молодецьке та в бік населених пунктів Добропілля, Сергіївки, Новопідгороднього.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 8

Окупанти три рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Косівцеве та поблизу Добропілля, Малої Токмачки.

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели дві атаки в бік населених пунктів Новопавлівка та Лук’янівське.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року фото 9

Нагадаємо, триває 1719-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб військові фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року
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