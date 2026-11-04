У Слов’янську окупанти атакували пам’ятку архітектури, якій понад 100 років (фото)

Унаслідок російського удару обійшлося без постраждалих

У середу, 4 листопада, російська терористична армія вдарила по Слов’янську. Авіабомба ФАБ-250 влучила у медзаклад, який є памʼяткою архітектури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха.

«Сьогодні, 4 листопада, біля 11:00, Росія нанесла черговий удар по Слов’янську. ФАБ-250 влучив у непрацюючий медзаклад у центральній частині міста. Лікарня вже не вперше потерпає від ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

фото: Вадим Лях/Facebook

За словами начальника Слов'янської МВА, будівля є памʼяткою архітектури. З початку 20 століття там рятували життя людей.

«Пошкоджено також інші корпуси медзакладу, приватні будинки. На щастя, без постраждалих», – додав Лях.

Нагадаємо, Краматорськ і Слов'янськ – ключові центри оборони України на Донбасі – зазнають системних обстрілів. Російські війська застосовують керовані авіабомби, касетні боєприпаси та безпілотники, намагаючись зробити міста непридатними для життя. Особливо небезпечною є тактика «подвійних ударів», коли повторний обстріл завдається по рятувальниках і фельдшерах, які прибувають на місце вибуху. Через це екстрені служби змушені вичікувати та перевіряти військові канали зв'язку перед виїздом на виклики.