Аргентина обрала нового президента

Новообраний президент вступить на посаду 10 грудня

У неділю Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. Про це повідомляє Bloomberg.

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За результатами підрахунку бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, отримав 44%.

Економіка Аргентини постраждала від тризначної інфляції, загрозливої ​​рецесії та зростання бідності. У країні найгірша економічна криза за два останні десятиліття.

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Мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від економічних проблем.

Хав'єр Мілей обіцяє економічну шокову терапію. У його планах відмова від песо на користь долара США і закриття центрального банку, а також радикальне скорочення державних витрат у спробі вивести країну з кризи.

Зазначається, що шокова терапія Мілея ставить Аргентину на шлях глибокої невизначеності. Деякі економісти попереджають, що доларизація економіки в той час, коли міжнародні резерви вичерпані, може знову привести країну до гіперінфляції.

Новообраний президент вступить на посаду 10 грудня.

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Хав'єр Мілей – аргентинський політик, бізнесмен і економіст, депутат парламенту від Буенос-Айреса. Став широко відомим завдяки своїм регулярним виступам на телебаченні, де він критикував аргентинських політиків.

Нагадаємо, наприкінці серпня було опубліковано рейтинг найнещасніших країн світу, складений дослідницьким відділом Statista. Аргентина опинилися на шостому місці.