Байден і Шольц зустрілися в Білому домі: що буде з підтримкою України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден на зустрічі в Білому домі, 3 березня 2023 року

Німеччина та США будуть діяти в партнерстві, щоб підтримка України тривала стільки, скільки буде потрібно

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 3 березня, зустрілися в Білому домі й обговорили підтримку України. Обидва лідери високо оцінюють допомогу, яку надають їхні держави нашій країні. Про це повідомляє CNN.

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На думку Джо Байдена, підтримка України у війні з Росією, яку надає канцлер Німеччини Олаф Шольцом, «зробила світ суттєвим».

«Ви активізувалися та надали критично важливу військову підтримку, і ви знаєте, я б стверджував, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою», – сказав очільник США, зазначивши, що вони рухалися взаємно, підтримуючи Київ.

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Також він відмітив історичні зміни в самій Німеччині – збільшення видатків на оборону та диверсифікацію з російських джерел енергії, які відбулися попри всю складність таких кроків для країни.

Своєю чергою Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу миру, яка існує через Росію, яка вторглася в Україну, і дуже важливо, що ми діяли разом, щоб ми організовувалися у згоді, і щоб ми зробили це можливим, щоб ми могли дати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу», – наголосив Шольц, додавши, що відчуває трансатлантичне партнерство в «дуже хорошому стані».

Раніше цього року Німеччина та США перебували у протистоянні щодо відправлення танків в Україну, але обидві країни таки оголосили про плани відправити бойові машини після інтенсивного тиску на Берлін і тривалої дипломатії між Німеччиною, Сполученими Штатами та іншими європейськими союзниками.

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Нагадаємо, що напередодні Білий дім розкрив деталі перемовин Байдена з Шольцем. Очікується, що вони будуть головним чином присвячені війні РФ проти України. Крім того, лідери двох країн з високою ймовірністю порушать низку тем глобального порядку денного, включаючи підготовку до майбутнього саміту НАТО. Також важливим об’єктом обговорення стане Китай.