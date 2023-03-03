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Вибух у Підмосков’ї та новий пакет допомоги від США – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибух у Підмосков’ї та новий пакет допомоги від США – головне за ніч
Фото: CNN

У Росії сталася чергова «бавовна», цього разу – в передмісті Москви

Потужний вибух прогримів поряд із російською столицею, США сьогодні можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Тим часом кількість жертв катастрофи в Греції зросла, а російський фейк із так званими українськими диверсантами на Брянщині отримав своє продовження. «Главком» зібрав головні події ночі проти 3 березня.

«Бавовна» в Підмосков’ї

У всіх районах міста Коломна, що поблизу Москви, було чутно вибух. За попередніми даними, він стався в одному із сусідніх сіл. Фахівці екстрених служб Коломни виїхали на місце, де, за даними очевидців, пролунав вибух, однак повідомили, що нічого підозрілого не виявили.

Черговий пакет допомоги від США

Сполучені Штати Америки сьогодні, 3 березня, планують оголосити про черговий пакет військової допомоги для України, про що заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За повідомленням ЗМІ, до нього ввійдуть керовані реактивні снаряди залпового вогню (GMLRS) для установок HIMARS, боєприпаси для машин Bradley та мостоукладачі.

Нові подробиці інциденту на Брянщині

Поблизу села Сушани на Брянщині на міні підірвалася машина Росгвардії, яка їхала на так звану зачистку території РФ від українських диверсантів, які, за повідомленням російської сторони, нібито проникли в область.

Катастрофа в Греції

Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів неподалік від міста Лариса у Греції вже становить щонайменше 57 людей. На місці трагедії зібрано понад 10 мішків із окремими частинами тіл, які будуть ідентифіковані за аналізом ДНК.

Україна в топ-20 найвпливовіших країн

Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна ввійшла до двадцятки найвпливовіших країн світу, а за показником впізнаваності піднялася з 47 на 14 місце. Про це свідчать дані міжнародного дослідження сприйняття національних брендів Global Soft Power Index.

Зустріч Байдена та Шольца: про що говоритимуть

Переговори президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца, які незабаром відбудуться у Вашингтоні, будуть, передусім, присвячені війні РФ проти України. Також лідери двох країн, ймовірно, порушать низку тем глобального порядку денного, включаючи підготовку до майбутнього саміту НАТО. Крім того, важливим об’єктом обговорення стане Китай.

Теги: вибух США Китай Україна озброєння Москва

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