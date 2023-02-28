Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово

Агресор буде слабшати через втрату власних резервів та іноземних інвестицій

Незважаючи на те, що російська економіка ще не впоралася з широким спектром санкцій з боку Сполучених Штатів та інших західних країн, з часом вона буде слабшати, оскільки країна втрачає іноземні інвестиції та витрачає свої резерви. Про це у Києві сказала міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє CNN.

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«З часом ми побачимо зростаючі втрати на економічній траєкторії Росії. І їх здатність поповнювати військову техніку, яка була знищена під час їхніх нападів на Україну, — це дуже сильно поставлено під загрозу», — сказала вона.

Тим не менш, останні дані американської розвідки показали, що Китай розглядає можливість збільшення підтримки російської економіки та військових зусиль, включаючи постачання безпілотників і боєприпасів.

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За словами Джанет Єллен, такий крок призведе до «серйозних» наслідків.

«Ми чітко заявили, що не будемо терпіти систематичних порушень будь-якою країною запроваджених нами санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити Росію доступу до військового обладнання для ведення цієї війни… Ми дуже чітко заявили китайському уряду та дали зрозуміти китайським компаніям і фінансовим установам, що наслідки порушення цих санкцій будуть дуже серйозними», – акцентувала Джанет Єллен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 лютого, провів зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен, яка перебуває в нашій країні з візитом.

«Дуже дякуємо вам за підтримку. США потужно підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це», – наголосив глава держави.