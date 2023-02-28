Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово
фото з відкритих джерел

Агресор буде слабшати через втрату власних резервів та іноземних інвестицій

Незважаючи на те, що російська економіка ще не впоралася з широким спектром санкцій з боку Сполучених Штатів та інших західних країн,  з часом вона буде слабшати, оскільки країна втрачає іноземні інвестиції та витрачає свої резерви. Про це у Києві сказала міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє CNN.

«З часом ми побачимо зростаючі втрати на економічній траєкторії Росії. І їх здатність поповнювати військову техніку, яка була знищена під час їхніх нападів на Україну, — це дуже сильно поставлено під загрозу», — сказала вона.

Тим не менш,  останні дані американської розвідки показали, що Китай розглядає можливість збільшення  підтримки російської економіки  та військових зусиль, включаючи постачання безпілотників і боєприпасів.

За словами Джанет Єллен, такий крок призведе до «серйозних» наслідків.

«Ми чітко заявили, що не будемо терпіти систематичних порушень будь-якою країною запроваджених нами санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити Росію доступу до військового обладнання для ведення цієї війни… Ми дуже чітко заявили китайському уряду та дали зрозуміти китайським компаніям і фінансовим установам, що наслідки порушення цих санкцій будуть дуже серйозними», – акцентувала Джанет Єллен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 лютого, провів зустріч із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен, яка перебуває в нашій країні з візитом. 

«Дуже дякуємо вам за підтримку. США потужно підтримують нас із перших днів цієї війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це», – наголосив глава держави.

Теги: США санкції Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Дружина Байдена хоче, аби чоловік балотувався на другий термін
Дружина Байдена хоче, аби чоловік балотувався на другий термін
Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово
Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово
Брюссель заморозив активи РФ на суму 58 млрд євро: стали відомі подробиці
Брюссель заморозив активи РФ на суму 58 млрд євро: стали відомі подробиці
Орбан розповів, що планує робити із європейськими трубопроводами
Орбан розповів, що планує робити із європейськими трубопроводами
Бути перемовинам? Газета Bild розкрила плани країн ЄС щодо війни в Україні
Бути перемовинам? Газета Bild розкрила плани країн ЄС щодо війни в Україні
Російська влада вигадала метод боротьби із тими, хто не хоче народжувати дітей
Російська влада вигадала метод боротьби із тими, хто не хоче народжувати дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
27K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
17K
У кількох областях активізувалися диверсанти
16K
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
14K
Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли додаткові ділянки
14K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту