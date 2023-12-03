За словами Гуменюк, її Facebook-допис неправильно потрактували

Наталія Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення з посади речниці Сил оборони півдня. У коментарі «Детектор меді»а вона закликала правильно трактувати її слова.

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За словами Гуменюк, її Facebook-допис насправді означав те, що їй все до снаги:«Прочитайте, що там написано: «Мені все по силах, я все можу. І ті, хто говорили, що я «всьо», прорахувалися».

На уточнювальне запитання про те, чи залишаєтеся вона на своїх посадах, Гуменюк відповіла: «Абсолютно».

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Наталія Гуменюк є помічницею начальника Регіонального управління Морської охорони ДПСУ з питань взаємодії із засобами масової інформації. З квітня 2022 року вона також очолила Об'єднаний координаційний пресцентр Сил оборони України «Південь».

Чутки про те, що речниця Сил оборони півдня України піде з посади з’явилися у ЗМІ в середині листопада. Серед можливих причин тоді називали незадоволення Офісу президента оприлюденням Гуменюк зведень, особливо щодо перемог ЗСУ.

Як відомо, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Своїми указами глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових.

До відома, у липні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.