РФ заявила, що нібито затримала в Бурятії спільника української розвідки

ФСБ нібито завела справу про державну зраду

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала в Бурятії громадянина РФ, який нібито вмовляв російських військовослужбовців переходити на бік Збройних сил України. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поплічника української розвідки затримано в Бурятії, він схиляв російських військових до переходу на бік ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

ФСБ нібито завела справу про державну зраду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російська спецслужба також оприлюднила відео затримання і допиту «поплічника українських спецслужб».

Нагадаємо, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.