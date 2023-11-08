Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ заявила, що нібито затримала в Бурятії спільника української розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ заявила, що нібито затримала в Бурятії спільника української розвідки
фото ілюстративне

ФСБ нібито завела справу про державну зраду

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала в Бурятії громадянина РФ, який нібито вмовляв російських військовослужбовців переходити на бік Збройних сил України. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

«Поплічника української розвідки затримано в Бурятії, він схиляв російських військових до переходу на бік ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

ФСБ нібито завела справу про державну зраду.

Російська спецслужба також оприлюднила відео затримання і допиту «поплічника українських спецслужб».

Нагадаємо, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: росія ФСБ Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На світанку у Криму прогриміла серія вибухів
Нічна «бавовна» у Криму: окупанти заявили про 17 збитих дронів
Вчора, 06:54
Білорусь заявила про продовження навчань поблизу кордону з Україною
Білорусь заявила про продовження навчань поблизу кордону з Україною
6 листопада, 09:03
Дрон нібито впав на території Курської АЕС
Росія заявила про нову атаку на Курську АЕС
2 листопада, 17:30

Соціум

РФ заявила, що нібито затримала в Бурятії спільника української розвідки
РФ заявила, що нібито затримала в Бурятії спільника української розвідки
Компенсації для біженців у Німеччині: Шольц ухвалив нове рішення
Компенсації для біженців у Німеччині: Шольц ухвалив нове рішення
Естонія змінює підходи щодо допомоги біженцям з України
Естонія змінює підходи щодо допомоги біженцям з України
Росія знову палає: масштабна пожежа сталася в Бурятії (відео)
Росія знову палає: масштабна пожежа сталася в Бурятії (відео)
Північна Корея пригрозила Південній «вогняною зливою» через листівки з критикою Пхеньяна
Північна Корея пригрозила Південній «вогняною зливою» через листівки з критикою Пхеньяна
Вихід РФ із Договору про збройні сили руйнує опору європейської безпеки – МЗС Німеччини
Вихід РФ із Договору про збройні сили руйнує опору європейської безпеки – МЗС Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
19K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
11K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9277
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)
6697
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
6126
«Термінова телефонограма!» Вертикаль президента таки готується до виборів?

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту