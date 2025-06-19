США готуються запустити на Іран найпотужнішу з усіх бомб

США можуть використати бомбу GBU-57 MOP

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість завдання удару по стратегічних об'єктах на Близькому Сході із застосуванням надпотужних бомб, включаючи ніколи раніше не використовувану в бойових умовах GBU-57 MOP. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на високопоставлені джерела у Пентагоні, пише «Главком».

«30-тисячокілограмова бомба може бути найважливішою зброєю у війні Ізраїлю з Іраном – і вона в руках американських військових», – йдеться у матеріалі.

За їх інформацією, основною метою потенційного удару може стати ядерний об'єкт у Фордо, розташований глибоко під землею. Для його ураження планується використовувати бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) – найпотужнішу зброю, що є в арсеналі США.

«Ця 13,6-тонна бомба здатна пробивати до 19 м армованого бетону та проникати на глибину до 61 м у ґрунт, що робить її ідеальним засобом для знищення глибоко розташованих бункерів та підземних споруд», – йдеться у статті.

Примітно, що GBU-57 була спеціально розроблена у 2007 році для нейтралізації саме іранських підземних ядерних об'єктів, але досі жодного разу не застосовувалась у реальних бойових операціях. Вартість однієї такої бомби оцінюється приблизно у $16 ​​млн.

Крім MOP, військове командування США також розглядає можливість застосування фугасної авіабомби GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast), що отримала неофіційну назву «мати всіх бомб». У квітні 2017 року її було скинуто на мережу підземних тунелів терористичного угруповання ІДІЛ в афганській провінції Нангархар.

Нагадаємо, США ударять по Ірану найближчими днями. Вашингтон готує інфраструктуру, аби безпосередньо вступити в конфлікт із Тегераном.