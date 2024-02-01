Білий дім назвав причетних до удару по базі США в Йорданії

Атака в Йорданії була спланована, забезпечена ресурсами та сприянням групи під назвою «Ісламський опір в Іраку»

За звітами розвідки Сполучених Штатів, до американської військової бази в Йорданії причетні кілька угруповань ісламізму.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє на брифінгу.

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«Ми вважаємо, що атака в Йорданії була спланована, забезпечена ресурсами та сприянням групи під назвою «Ісламський опір в Іраку», до складу якої входять численні угруповання, у тому числі «Катаїб Хезболла», – заявив Кірбі.

За його словами, таких висновків дозволили дійти дані, які ретельно зібрані і проаналізовані підрозділами американської розвідки.

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Нагадаємо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла».

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США. Байден не уточнив конкретні дії у зв'язку із цим нападом. Він лише повідомив, що рішення було прийнято після консультацій з головним радниками Білого дому.