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Україна втретє програла матч проти США у кваліфікації Кубка Девіса

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна втретє програла матч проти США у кваліфікації Кубка Девіса
Визначальним моментом третього сету стала серія з трьох поспіль геймів на користь США
фото з відкритих джерел

Українці та США розігрували путівку до фінального турніру цьогорічного Кубка Девіса

Збірна України зазнала третьої поразки у матчевій зустрічі з командою США у кваліфікації Кубка Девіса-2024. Вирішальну гру за «синьо-жовтих» у литовському Вільнюcі провели Ілля Бєлобородько та Олексій Крутих.

Українці та США розігрували путівку до фінального турніру цьогорічного Кубка Девіса. Матчеву зустріч вигравала збірна, що першою дістанеться трьох перемог.

Американці максимально наблизилися до загального тріумфу за підсумками першого змагального дня четверга, 1 лютого: в одиночних матчах Олексій Крутих поступився Себастьяну Корді, а В'ячеслав Бєлінський – Крістоферу Юбенксу.

США залишалося перемогти у третьому, парному матчі протистояння для дострокової загальної перемоги. На матч із тандемом Бєлобордька та Крутих суперники виставили Остіна Крайчека і Раджива Рема, третю й п'яту ракеток парного світового рейтингу ATP відповідно.

Долю стартової партії вирішив брейк американців у сьомому геймі – рахунок став 4:3. Натомість єдиний брейк у другому сеті залишився за Україною: номінальні господарі корту відстояли власні подачі та «зламали» подачу суперників за рахунку 2:2.

Визначальним моментом третього сету стала серія з трьох поспіль геймів на користь США, що дозволила гостям вийти на два матчболи за рахунку 5:3 – Крайчек і Рем реалізували другий і закрили матчеву зустріч.

За 1:51 години на корті Україна поступилася американському тандему за числом невимушених помилок (24:17) і подач навиліт (4:7). Натомість «синьо-жовті» вдвічі випередили рейтингових суперників за подвійними помилками (2:4).

Кваліфікація Кубка Девіса. Третій матч

Ілля Бєлобородько / Олексій Крутих (Україна) – Остін Крайчек / Раджив Рем (США) – 1:2 (3:6, 6:4, 3:6)

Загальний рахунок матчевої зустрічі – 0:3.

Як повідомлялося, Україна розпочала свій виступ у кваліфікації Кубка Девіса-2024 з двох поєдинків проти США, які відбулися на хардовому корті у литовському Вільнюсі. «Синьо-жовті» зазнали поразки в обох стартових матчах.

Теги: спорт теніс США Збірна України

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