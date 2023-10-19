Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані

Удари нанесли у відповідь на обстріли в середу

Армія оборони Ізраїлю 19 жовтня завдала удару по об'єктах терористів «Хезболли» в Лівані. Про це ЦАХАЛ заявив у Telegram.

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«За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать «Хезболлі», вздовж ліванського кордону», – йдеться у повідомленні.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. בין המטרות נתקפה עמדת תצפית לכיוון הים ממנה שוגר ירי נ״ט לעבר ראש הנקרה אתמול.

התקיפות בוצעו בתגובה לאירועי הירי לעבר ישראל ביממה האחרונה>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 Будь ласка, читайте текст після реклами October 19, 2023

ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на обстріли в середу 17 жовтня.

Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря. За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.

Нагадаємо, 9 жовтня ізраїльська авіація почала завдавати ударів по Лівану – знищена спостережна вежа Хезболли.

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13 жовтня в Лівані журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл, оператор загинув.

Армія оборони Ізраїлю вночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані. ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території.