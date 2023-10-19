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Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані
Серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря
фото: скриншот

Удари нанесли у відповідь на обстріли в середу

Армія оборони Ізраїлю 19 жовтня завдала удару по об'єктах терористів «Хезболли» в Лівані. Про це ЦАХАЛ заявив у Telegram.

«За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать «Хезболлі», вздовж ліванського кордону», – йдеться у повідомленні.  

ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на обстріли в середу 17 жовтня.

Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря. За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.

Нагадаємо, 9 жовтня ізраїльська авіація почала завдавати ударів по Лівану – знищена спостережна вежа Хезболли.

13 жовтня в Лівані журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл, оператор загинув.

Армія оборони Ізраїлю вночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані. ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території.

Теги: Ізраїль Ліван війна

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