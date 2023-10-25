Байден гальмує операцію Ізраїлю в Газі з п’яти причин – ЗМІ

Попри підтримку Ізраїлю, Сполучені Штати відкладають проведення наземної операції у Газі

Президент США Джо Байден, незважаючи на підтримку Ізраїлю, «методично і ретельно» гальмує наземну операцію ЦАХАЛу в Секторі Гази. Про це з посиланням на американських офіційних осіб та експертів повідомляє Axios.

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«Байден використав візити на високому рівні, військову та громадську підтримку, щоб виграти час у Газі. Він також чітко заявив, що Америка не хоче, щоб Ізраїль діяв імпульсивно або без урахування занепокоєнь США», – йдеться у публікації.

Зазначається, що «повільна стратегія» американського президента визначається п’ятьма стратегічними проблемами. Зокрема, Байден хоче, щоб палестинцям доставили якомога більше гуманітарної допомоги, а близько 500 громадян США, які опинилися в пастці у Газі, вийшли звідти до посилення бойових дій.

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Також американському лідеру потрібно більше часу, щоб зміцнити американську військову присутність на Близькому Сході, зважаючи на загрозу з боку Ірану. Крім того, Байден боїться, що швидкий та імпульсивний напад на Газу втягне Ізраїль у довгу, кровопролитну битву, яка може вбити десятки тисяч людей.

Остання причина – намагання виграти час для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, у якого «є власні причини зволікати».

«Нетаньягу, незважаючи на політичний тиск, завжди уникав ризику. Він дещо скептично дивиться на ізраїльські військові плани і йому потрібен час. Тому він вислуховує інші думки. Він також готовий приділити більше часу переговорам по звільненню заручників, тоді як ЦАХАЛ краще підготується до наземного нападу», – говориться у публікації.

Нагадаємо, ЦАХАЛ поки не має чіткого військового шляху до досягнення поставленої прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу мети знищення ХАМАС. Про це пише газета New York Times з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми словами, після всіх розмов із ізраїльськими офіційними особами з 7 жовтня американці досі не бачили досяжного плану дій.

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У зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.