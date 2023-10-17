Байден у середу відвідає Ізраїль

Цим візитом президент США має намір продемонструвати свою підтримку

Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, відвідає Ізраїль. Візит анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє AP.

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Під час свого візиту Байден прагне показати, що США підтримують Ізраїль.

Президент США також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.

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Крім того необхідно забезпечити надходження гуманітарної допомоги до цивільних у секторі Гази, але щоб це не принесло користі ХАМАС.

Нагадаємо, джерело Reuters на умовах анонімності підтвердило інформацію низки ізраїльських ЗМІ, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запросив Байдена до країни під час нещодавньої телефонної розмови про відповідь на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході після аналогічного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз там перебуває.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів окремі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом.