Зеленський увів санкції проти російських суддів за вироки українським військовополоненим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський підписав продовження санкцій щодо 11 російських компаній
фото: Офіс президента (ілюстративне)

До підсанкційного списку внесено 41 суддю

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російських суддів, а також про продовження обмежувальних заходів щодо компаній РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №231-232/2026.

До підсанкційного списку внесено 41 суддю, з яких 38 – росіяни, які виносили фальсифіковані вироки українським військовим у полоні, і ще троє колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що, наприклад, під санкціями сьогодні опинились:

  • Образцов Сергій В’ячеславович – суддя Південного окружного військового суду РФ. У 2024 році ухвалив незаконні вироки іменем РФ, якими засудив українських військовослужбовців Плахотніка В. С. та Любаса О. В. до позбавлення волі строком на 18 та 20 років відповідно.
  • Простов Костянтин Ігорьович. У 2025 році ухвалив незаконні вироки іменем РФ, якими засудив українських військовослужбовців батальйону «Азов» Ліщинського М. А., Данильчука Д. М. та Дахненка О. І. до позбавлення волі строком на 18 років.

«Є і судді-зрадники Нікулін, Бичков і Харахулах. Дехто досі з адвокатським свідоцтвом», – додав Власюк.

Зеленський також підписав указ про продовження санкцій щодо 11 російських компаній, оскільки термін дії попередніх обмежень завершувався. Продовження санкцій, зокрема, стосується підприємства з обслуговування вертольотів класу «Ка» та «Мі», компанії з виробництва дронів, а також фірм, причетних до будівництва Кримського мосту.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних та поштових підприємств. Ці компанії безпосередньо забезпечують логістичну підтримку окупаційних військ та незаконну діяльність на загарбаних територіях. 

