Безпекова угода України зі США: Кремль відреагував

Зеленський і Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку

Російська влада намагається нівелювати значення історичної угоди

Учора, 13 червня, Україна та США підписали історичну безпекову угоду. Кремль не забарився з реакцією.

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що цей документ нібито «нічого не означає».

«Такі документи не мають юридичної сили», – переконує російська міністерка.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників

До слова, міністри оборони країн НАТО, ймовірно, вже сьогодні, 14 червня, узгодять ініціативу щодо координації військової допомоги Україні та навчання солдатів ЗСУ.

Як повідомлялося, генсек НАТО пропонує забезпечити щорічну підтримку України у 40 млрд євро.