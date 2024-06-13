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Україна та США підписали безпекову угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна та США підписали безпекову угоду
Київ і Вашингтон підписали двосторонню безпекову угоду
скріншот з відео

Байден і Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників

Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали історичну безпекову угоду.

«Угода має гарні положення щодо озброєння. Дуже конкретно по системах Patriot, по постачанню бойових ескадрилей Україні. Я не помилився, саме ескадрилей, які включають F-16, але не обмежуються ними», – заявив Зеленський.

Як зазначив Байден, усе, що буде необхідно Україні – буде надано.

«Я заручився підтримкою п'яти країн-союзників (на саміті G7 – «Главком») усе, що в нас є з озброєнь, і все, що необхідно Україні, буде надано», – сказав Байден.

Раніше агенція Reuters повідомляла, що лідери країни вже поставили свої підписи на полях саміту «Країн семи».

Згідно з документом, у випадку збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

«Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну підтримку, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, Київ і Вашингтон мали підписати двосторонню безпекову угоду терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території, писала The Washington Post. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Раніше Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

До слова, колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом на моменту нападу Росії на Україну, то він бомбив би Москву.

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Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент

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