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Макрон запросив росіян на річницю висадки в Нормандії. Реакція Білого дому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Макрон запросив росіян на річницю висадки в Нормандії. Реакція Білого дому
В адміністрації Байдена старші члени команди нацбезпеки і сам президент розглядають Макрона як людину, яка має вплив на Путіна
фото: Reuters

Напередодні відзначення «Дня D» Франція запросила на церемонію кремлівського чиновника

Президент Франції Еммануель Макрон запросив представника російського уряду взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії, яке пройде у червні. Про це пише Politico.

«Ми б залишили це на розсуд уряду Франції, який організовує вшанування пам'яті в Нормандії. Можливо, це нагадає росіянам, що колись вони боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні», – сказав представник адміністрації.

Напередодні відзначення так званого «Дня D» Франція запросила офіційного представника Росії на церемонію, де, зокрема, буде присутній президент США Джо Байден. Хто з кремлівських чиновників поїде на подію, наразі невідомо. 

За даними Politico, рішення Макрона обурило деяких європейських лідерів. Вони нагадали, що країна понад два роки веде неспровоковану війну проти України, а подія «День D» має відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії. Зокрема, деякі європейські лідери стурбовані тим, що запрошення росіян підірве символічний характер події, зосередженої на демократії, а також створить ускладнення, пов’язані з протоколами та дипломатичними зобов’язаннями.

Водночас, як зазначає видання, в адміністрації Байдена старші члени команди нацбезпеки і сам президент вже давно розглядають Макрона як людину, яка має вплив на Путіна. І Білий дім значною мірою схвалює його зусилля з підтримання дипломатичних відносин із Москвою. Рішення Макрона запросити російського представника до Нормандії значною мірою розглядалося саме через цю призму, сказав чиновник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що раніше Reuters писало, що Франція збиралася відправити свого посла на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, Макрон 14 травня під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським анонсував поставки додаткового озброєння ЗСУ. 

Також Макрон заявляв, що Франція не воює з Росією та наголосив, що у Франції немає прагнень воювати з народом Росії. Також він додав, що в країни «немає прагнення до зміни режиму в Москві». Натомість Макрон наголосив на необхідності забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи. Пізніше він пояснив, що мав на увазі, що його країна вступати у війну не планує. 

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Теги: росія США Франція Еммануель Макрон

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