Прикордонники показали, як нищать окупантів з мінометів на Вовчанському напрямку (відео)

Прикордонники разом із Силами оборони відбивили атаку окупантів на Харківщині

Прикордонники показали, як знищують російських окупантів з мінометів на Вовчанському напрямку в Харківській області. Відео опубліковано в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

«Прикордонники разом із Силами оборони відбивають атаку росіян на Харківщині. Виявивши ціль, бійці «відпрацювали» по групі піхоти противника з мінометів. У результаті троє загарбників ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківському напрямку діє нещодавно сформоване Північне угруповання військ Росії. Саме воно взяло під контроль кілька сіл області. Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою Росії і наразі є предметом битви між російськими та українськими силами.

Як повідомлялося, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Він розповів, що росіяни вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка не повинна була бути сірою. Ярославський наголосив, що за 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення, а не було навіть мін.

Додамо, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять сильний поштовх у напрямку Сум.