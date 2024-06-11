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Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Сили безпілотних систем – новий вид військ у ЗСУ
фото з відкритих джерел

ЗСУ використовують продукцію різних українських виробників, водночас шукають шляхи унезалежнення від мікросхем з Китаю

Сили безпілотних систем наразі не планують запроваджувати уніфіковавні моделі БПЛА, система співпраці з виробниками залишиться та сама: обирається кращий зразок, швидко тестується і запускається у виробнитцвто. Про це сказав керівник Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський на пресконференції в Києві з нагоди створення цього нового виду ЗСУ. На думку Сухаревського, «більше виробників - більша конкурецнія, у результаті – кращий продукт».

Відповідаючи на питання журналістів, Сухаревський підкреслив: «Немає українського єдиного «шахеда» – і це добре... Потім ми історично прийдемо до найкращих варіантів і будуть класифікації наших БПЛА».

Водночас Вадим Сухаревський підкреслив, що оскільки виготовлення усіх дронів залежить від експорту з Китаю, триває робота з пошуку іншого ринку на випадок, якщо Китай вирішить не постачати цей вид продукції в Україну. «Питання здобуття незалежності від Китаю розглядається на засіданнях уряду за нашої участі, участі Генерального штабу. Зараз розробляються державні політики з тим, щоб замістити цей експорт з Китаю».

Після війни, певен Сухаревський, Україна сама стане великим експоретром різних видів БПЛА на світовий ринок, «нас купуватимуть і нас копіюватимуть».

Нагадаємо, Сили безпілотних систем – новий вид військ у ЗСУ – займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БПЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів, як розвідувальних, так і ударних, морських дронів, діпстрайків, роботизованих комплексів.

Наразі структура Сил безпілотних систем працює у тестовому режимі і буде швидко змінюватися та вдосконалюватися. За словами Сухаревського, ті підрозділи операторів дронів, які нині існують у різних видах військ, продовжать працювати у своїх бригадах і не будуть наразі перепідпорядковані Силам безпілотних систем, та водночас «забезпечення їх дронами, ремонт дрронів, підготовка кадрів є в концепті СБС». Разом з тим новий вид військ активно займається рекрутингом і створюватиме свої підрозділи операторів БПЛА.

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«Це революція у військовій справі, співставна з часами створення літаків»
Сили безпілотних систем – унікальний вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу. Про це заявив керівник Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський на пресконференції в Києві з нагоди створення нового виду ЗСУ.

«Це радикально нове у консервативній структурі, якою є армія будь-якої країни. Зазвичай армія добре акцептує те, що їй дають, і погано створює нове. Ми відійшли від старого консервативного підходу і показали, що можемо створити сучасну, розвинуту високотехнологічну систему», – заявив Сухаревський.

На його думку, інновації українців у застосуванні БПЛА у військових операціях, починаючи від 2022 року, є революційним підходом, співставним за історичним значенням створення літаків.

«Не так давно ми починали з фанерного літачка з двома кг вибухівки, а зараз розробили БПЛА, які здатні подолати 1000 км. Нас копіюють вороги і в нас вчаться партенри з 2022 року», – сказав начальник Сил безпілотних операцій.

Сил безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БПЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів, як розвідувальних, так і ударних, морських дронів, діпстрайків, роботизованих комплексів.

Наразі структура Сил безпілотних систем працює у тестовому режимі, зауважив Сухаревський, і буде швидко змінюватися та вдосконалюватися. За його словами, ті підрозділи операторів дронів, які нині існують у різних видах військ, продовжать працювати у своїх бригадах і не будуть наразі перепідпорядковані Силам безпілотних систем, та водночас «забезпечення їх дронами, ремонт дрронів, підготовка кадрів є в концепті СБС». Разом з тим новий вид військ активно займається рекрутингом і створюватиме свої підрозділи операторів БПЛА.

Акцент новий вид ЗСУ робить на співпраці з виробниками вітчизняних дронів. «У нас є контакт з 90% виробників дронів в Україні», – заявив Вадим Сухаревський. Це понад 125 компаній.

Виробинцтво БПЛА різних типів зростатиме, запевняє керівник Сил безпілотних систем.

«За пів року держава поставила в ЗСУ в шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік, – заявив він. – Думаю, завдання президента про 1 млн дронів для ЗСУ буде цього року виконано і перевиконано».

Сухаревський додав, що Сили безпілотних систем створено завдяки консолідованим зусиллям Генерального штабу, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації, волонтерських організацій та приватних виробників БПЛА.

Завдяки застосуванню безпілотних технологій ми відсунемо небезпеку для солдата, який перебуває на лінії боєзіткнення, акцентує полковник Сухаревський. На його думку, прорив у галузі розвитку БПЛА є серйозним ресурсом для здобуття перемоги над РФ.

Теги: армія Вадим Сухаревський ЗСУ війна озброєння

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