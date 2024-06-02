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США можуть запровадити санкції проти китайських банків: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США можуть запровадити санкції проти китайських банків: причина
Кембелл заявив, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння
фото: Pexels

Китайські банки можливо зіштовхнуться із санкціями

США та інші країни можуть вжити заходів проти фірм та фінансових установ Китаю через те, що країна підтримує Росію у війні проти України. Про це повідомляє Reuters. 

«Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ», – сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл журналістам, відповідаючи на запитання, чи можуть бути мішенню для санкцій китайське керівництво і банки.

Раніше заступник держсекретаря США наголошував, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння. 

«Будуть зроблені кроки, не лише Сполученими Штатами, але й іншими країнами, які сигналізуватимуть про наше глибоке невдоволення тим, що Китай намагається зробити у своїх відносинах з Росією на полі бою в Україні», – зазначив Кемпбелл.

Державний департамент заявляє, що в четвер чиновник зустрівся із заступником міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю та висловив стурбованість США через підтримку Пекіном російської оборонно-промислової бази, яка підриває європейську безпеку.

Нагадаємо, що офіційний Пекін запровадить експортний контроль за авіаційним обладнанням, технологіями та програмним забезпеченням на мільярди доларів. За повідомленням китайської влади, цей крок спрямований на підвищення національної безпеки.

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Теги: санкції війна США банк Китай росія

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