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Міністр оборони США Хегсет скоротив на 20% найвищі військові чини

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Міністр оборони США Хегсет скоротив на 20% найвищі військові чини
Хегсет заявив, що вони ліквідують «надлишкову структуру сил для оптимізації та впорядкування керівництва»
фото: Reuters

Хегсет: «Більша кількість генералів і адміралів не веде до більшого успіху».

Міністр оборони США Піт Хегсет наказав збройним силам, що перебувають на дійсній службі, скоротити 20% своїх чотиризіркових генералів, посиливши скорочення в Пентагоні згідно з політикою адміністрації Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Хегсет також наказав Національній гвардії скоротити 20% своїх керівних посад і доручив військовим скоротити ще 10% своїх генералів та флагманських офіцерів у силах, що може включати будь-якого офіцера з однією зіркою або вище, або офіцера еквівалентного звання ВМС.

У службовій записці, в якій було оголошено про скорочення, Хегсет заявив, що вони ліквідують «надлишкову структуру сил для оптимізації та впорядкування керівництва». Він сказав, що метою є звільнення військових від «непотрібних бюрократичних нашарувань».

«Більша кількість генералів і адміралів не веде до більшого успіху», – заявив Хегсет. «Це не радикальна чистка, спрямована на покарання високопоставлених офіцерів – нічого не може бути далі від правди».

Він зазначив, що працював над цим питанням разом із Об'єднаним комітетом начальників штабів, а головною метою було «максимізація стратегічної готовності».

Під час слухань щодо затвердження на посаді він заявив, що існує «зворотна залежність між розміром штабів і перемогою на полі бою».

На той момент він заявив, що у військових структурах було 44 посади з чотиризірковим званням.

З того часу він звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів, головного адмірала ВМС США та директора Агентства національної безпеки.

Сенатор Джек Рід із Род-Айленду висловив скептицизм щодо цих дій, звинувативши Хегсета у систематичному звільненні військових керівників без належної причини.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нещодавно укладену угоду з Україною щодо корисних копалин як частину ширшої стратегії впливу на Росію в межах можливих мирних перемовин. 

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Теги: США армія

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