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Білорусь затвердила смертну кару за «держзраду»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь затвердила смертну кару за «держзраду»
фото з відкритих джерел

Покара може бути застосована до посадових осіб та військових

Білоруська влада офіційно затвердила запровадження смертної кари за державну зраду. Про це повідомляє Палата представників Білорусі.

Як зазначається, Палата представників Білорусі затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за «державну зраду».

«Законопроєктом передбачається можливість застосування виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК «Зрада державі», –йдеться у повідомленні.

Крім того, депутати затвердили можливість запровадження штрафу за скоєння «злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави». Розмір такого штрафу – до 50 тис. базових величин (близько 2,7 млн. грн).

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Теги: зрада населення влада злочин Білорусь

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